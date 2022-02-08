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Можно не переживать: в Минобороны рассказали, как будут защищать Киев от российской авиации

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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8 февраля, 04:13
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В случае наступления РФ будет применена система противовоздушной обороны
Резников отметил, что в Украины есть на вооружении те же комплексы, которые имеет Россия/Коллаж: "Сегодня"
Резников отметил, что в Украины есть на вооружении те же комплексы, которые имеет Россия/Коллаж: "Сегодня"

Если над Киевом появятся российские самолеты, то столицу будут защищать системой противовоздушной обороны. В Минобороны подчеркнули, что украинское небо сейчас под защитой.

Об этом в эфире программы "Свободы слова" на телеканале ICTV заявил министр обороны Алексей Резников.

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Резников подчеркнул, что в Украины есть на вооружении те же комплексы, которые имеет Россия. Глава Минобороны заверил, что украинское небо сейчас под защитой, хотя и не идеально.

"Конечно, идеального прикрытия нет, и мы над этим работаем. Сказать, что мы абсолютно защищены невозможно", — отметил министр.

Резников добавил, что сегодня есть легкие комплексы, которые позволяют сбивать воздушные цели, поэтому высадка десанта невозможна.

"Если говорить о бомбардировке какими-то тяжелыми крылатыми ракетами со стороны Кремля, то думаю, что этот сценарий не реалистичен", — отметил Алексей Резников.

Угроза со стороны РФ

  • 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года. При этом эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
  • CNN сказали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.
  • 31 января Sky News сообщил, что если Россия решит вторгнуться в Украину и выбрать кратчайший путь к столице, он будет проходить через Чернобыльскую зону отчуждения.
  • Напомним, министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок обсудили российскую угрозу и "красные линии" относительно урегулирования конфликта на Донбассе. По словам Кулебы, ни Германия, ни Украина не стремятся к силовому решению конфликта

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