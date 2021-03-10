"Ми для вас відкриваємо цей зал": у київському університеті до 8 Березня урочисто відкрили жіночий туалет

У соціальних мережах активно обговорюють відео з відкриття відремонтованого жіночого туалету до 8 Березня в Державному університеті телекомунікацій на вулиці Смоленській, 7. Відкриття пройшло дуже урочисто, з читанням віршів, перерізанням червоної стрічки і шампанським, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Урочиста промова про облаштування туалету від проректора з адміністративно-господарської роботи і будівництва Анатолія Сала вже стала хітом переглядів у соціальних мережах.

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На урочистому заході він говорить, що до адміністрації неодноразово зверталися з проханням впорядкування і облаштування комфортних умов у жіночих туалетах. І підкреслює, що особисто ректор університету прийняв рішення про комплексний ремонт цих важливих об'єктів на всіх поверхах навчального корпусу. Були виділені кошти на ремонт. Всім колективом обговорювали, яка буде в туалеті плитка, яке обладнання. Словом, старалися всі!

"Халтура... стрічку треба було перерізати під гімн СРСР", – написав у коментарі Олександр.

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"Це біда. Звичайно, смішно дивитися відео. Але зовсім не смішно за студентів вишу", – пише Ігор.

"Може, це вони так просто жартували? Ну не можуть же дорослі люди серйозно ось це все", – пише Олена.

Сьогодні в Державному університеті телекомунікацій "туалетну тему" ніхто не хоче коментувати.

"Ректор на нараді, ректор вийшов, ректор зайнятий", – говорила нам секретарка приймальні ректора університету.

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Після шостого або восьмого дзвінка жінка взагалі перестала брати слухавку, додавши, що "поки тему відкриття туалету ніхто не може прокоментувати". А через годину повідомила нам, що керівництво університету зможе коментувати тільки після офіційного запиту.

Також секретарка не захотіла поділитися емоціями від відвідання вже відремонтованого жіночого туалету і розповісти, як тепер живеться з оновленим клозетом.

Співробітниця приймальної комісії університету, куди ми додзвонилися, теж була небагатослівна.

"Я на першому поверсі, а новий туалет – на четвертому. Я там не була, не знаю, що там і як. А туалетну тему не хочу взагалі піднімати", – відповіла жінка.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський схвалив внесення змін до закон "Про вищу освіту" № 1216-IX, який Верховна Рада підтримала 5 лютого 2021 року, – щодо процедури обрання керівника установи вищої освіти.

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Нагадаємо, Рада прийняла закон, згідно з яким дипломів державного зразка не буде.

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