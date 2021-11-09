На 22 млн гривень. Нідерланди передали українським прикордонникам захисні засоби від COVID-19

Кошти будуть направлені до підрозділів відомства, особовий склад яких несе службу у пунктах пропуску

Прикордонники за умов високої загрози захворюванняс / Фото: Колаж: Сьогодні

9 листопада посол Королівства Нідерландів в Україні Йеннес де Мол передав вантаж з протиковидними засобами захисту першого заступника голови Держприкордонслужби України Володимира Никифоренка. Вартість партії – 22 млн. гривень (понад 700 тис. євро).

Про це повідомляє прес-служба посольства Королівства Нідерланди в Україні.

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Уряд Нідерландів виділив для українських прикордонників:

більше млн захисних масок,

100 тис. захисних фартухів,

майже 50 тис. прим. захисних окулярів,

понад 100 тис. ізоляційних халатів,

900 шт. респіраторів.

Прикордонники отримали допомогу від Нідерландів. Фото: прес-служба Посольства Королівства Нідерланди в Україні

За словами посла Йеннеса де Мола, прикордонники перебувають "на передньому краї у захисті України від різних загроз", тож цим жестом вони хотіли продемонструвати незмінну підтримку України.

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"Щоденно прикордонники контактують з великою кількістю осіб, що перетинають державний кордон. Саме тому охоронці кордону потребують індивідуальних засобів захисту від захворювання... Ці засоби будуть направлені в підрозділи відомства, особовий склад яких несе службу в пунктах пропуску та перебуває в умовах високої загрози захворювання. Також ці засоби захисту будуть розподілені серед наших медичних закладів, які лікують охоронців кордону", – зазначив перший заступник голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко.

Прикордонники отримали допомогу від Нідерландів. Фото: прес-служба Посольства Королівства Нідерланди в Україні

Підтримка Нідерландів

Нагадаємо, Нідерланди підтримують Україну, особливо у складний час пандемії. У 2020 році Україна отримала перше обладнання для високоточного виявлення коронавірусу від Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та постачання вакцин в рамках Альянсу COVAX, також частково профінансованих урядом Нідерландів.

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Прикордонники отримали допомогу від Нідерландів. Фото: прес-служба Посольства Королівства Нідерланди в Україні

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