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На 22 млн гривень. Нідерланди передали українським прикордонникам захисні засоби від COVID-19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
9 листопада, 12:47
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Кошти будуть направлені до підрозділів відомства, особовий склад яких несе службу у пунктах пропуску
Прикордонники за умов високої загрози захворюванняс
Прикордонники за умов високої загрози захворюванняс / Фото: Колаж: Сьогодні

9 листопада посол Королівства Нідерландів в Україні Йеннес де Мол передав вантаж з протиковидними засобами захисту першого заступника голови Держприкордонслужби України Володимира Никифоренка. Вартість партії – 22 млн. гривень (понад 700 тис. євро).

Про це повідомляє прес-служба посольства Королівства Нідерланди в Україні.

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Уряд Нідерландів виділив для українських прикордонників:

  • більше млн захисних масок,
  • 100 тис. захисних фартухів,
  • майже 50 тис. прим. захисних окулярів,
  • понад 100 тис. ізоляційних халатів,
  • 900 шт. респіраторів.

Прикордонники отримали допомогу від Нідерландів. Фото: прес-служба Посольства Королівства Нідерланди в Україні
Прикордонники отримали допомогу від Нідерландів. Фото: прес-служба Посольства Королівства Нідерланди в Україні

За словами посла Йеннеса де Мола, прикордонники перебувають "на передньому краї у захисті України від різних загроз", тож цим жестом вони хотіли продемонструвати незмінну підтримку України.

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"Щоденно прикордонники контактують з великою кількістю осіб, що перетинають державний кордон. Саме тому охоронці кордону потребують індивідуальних засобів захисту від захворювання... Ці засоби будуть направлені в підрозділи відомства, особовий склад яких несе службу в пунктах пропуску та перебуває в умовах високої загрози захворювання. Також ці засоби захисту будуть розподілені серед наших медичних закладів, які лікують охоронців кордону", – зазначив перший заступник голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко.

Прикордонники отримали допомогу від Нідерландів. Фото: прес-служба Посольства Королівства Нідерланди в Україні
Прикордонники отримали допомогу від Нідерландів. Фото: прес-служба Посольства Королівства Нідерланди в Україні

Підтримка Нідерландів

Нагадаємо, Нідерланди підтримують Україну, особливо у складний час пандемії. У 2020 році Україна отримала перше обладнання для високоточного виявлення коронавірусу від Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та постачання вакцин в рамках Альянсу COVAX, також частково профінансованих урядом Нідерландів.

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Прикордонники отримали допомогу від Нідерландів. Фото: прес-служба Посольства Королівства Нідерланди в Україні
Прикордонники отримали допомогу від Нідерландів. Фото: прес-служба Посольства Королівства Нідерланди в Україні


А також, навесні з ініціативи посла, лікарі двох київських шпиталів отримали нідерландські тюльпани на подяку у боротьбі з пандемією COVID-19.

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