На 700 тисяч гривень. З Туреччини до Києва намагалися незаконно провезти препарати (фото)

У документах відправник відзначив товар як добавки для здоров'я

Препарати, які знайшли у посилці, конфіскували / Фото: Колаж: Сьогодні

У бандеролі зі Стамбула київські митники виявили найсильніші ліки вартістю близько 700 тисяч гривень.

Про це повідомляє Київська митниця. Facebook.

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"316 упаковок дорогих сильнодіючих ліків різного призначення київські митники виявили під час митного контролю одного з міжнародних експресвідправлень, яке випливало зі Стамбула до Києва", – йдеться у повідомленні.

Вилучили понад 300 упаковок / Фото: Киевская таможня

У документах товар відправник відзначив як добавки для здоров'я, проте натомість там знаходилися ліки різних фармакологічних властивостей у заводських упаковках.

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Які препарати виявили

Серед виявленого – препарати Strattera, Misintu, Efudix, Norditropin, Kepra та інші, вартість яких в Україні сягає кількох тисяч гривень за упаковку. Деякі з цих препаратів відпускаються лише за рецептом лікаря.

"Отже, відправник переміщував лікарські засоби за неправдивими документами. Київською митницею складено протокол про порушення митних правил", – додали у службі.

Препарати вилучили.

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