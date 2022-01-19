Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком 🌊 Водохреща-2022 ✈ Блінкен в Україні 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

На 700 тисяч гривень. З Туреччини до Києва намагалися незаконно провезти препарати (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 січня, 18:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У документах відправник відзначив товар як добавки для здоров'я
Препарати, які знайшли у посилці, конфіскували
Препарати, які знайшли у посилці, конфіскували / Фото: Колаж: Сьогодні

У бандеролі зі Стамбула київські митники виявили найсильніші ліки вартістю близько 700 тисяч гривень.

Про це повідомляє Київська митниця. Facebook.

Реклама

"316 упаковок дорогих сильнодіючих ліків різного призначення київські митники виявили під час митного контролю одного з міжнародних експресвідправлень, яке випливало зі Стамбула до Києва", – йдеться у повідомленні.

Вилучили понад 300 упаковок
Вилучили понад 300 упаковок / Фото: Киевская таможня

У документах товар відправник відзначив як добавки для здоров'я, проте натомість там знаходилися ліки різних фармакологічних властивостей у заводських упаковках.

Реклама

Які препарати виявили

Серед виявленого – препарати Strattera, Misintu, Efudix, Norditropin, Kepra та інші, вартість яких в Україні сягає кількох тисяч гривень за упаковку. Деякі з цих препаратів відпускаються лише за рецептом лікаря.

"Отже, відправник переміщував лікарські засоби за неправдивими документами. Київською митницею складено протокол про порушення митних правил", – додали у службі.

Препарати вилучили.

Реклама

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Як вижити в "замінованій" будівлі – поради психолога Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Посилка для Тоні. Для єдиної горили в Україну надіслали незвичайний подарунок (фото, відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко На 700 тисяч гривень. З Туреччини до Києва намагалися незаконно провезти препарати (фото) Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
19 січня. Індіра Ганді. Очоливши уряд Індії (1966), 49-річна донька Джавахарлала Неру стала першою в країні та другою в історії планети жінкою-прем'єр-міністром…
На зустріч із героєм!
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

6 521

захворіло за тиждень в Києві

+18%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.41

Російський рубль (₽)

0.3716

Євро (€)

32.34

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти