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На 700 тысяч гривен. Из Турции в Киев пытались незаконно провезти препараты (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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19 января, 18:30
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В документах отправитель отметил товар как добавки для здоровья
Препараты, которые нашли в посылке, конфисковали
Препараты, которые нашли в посылке, конфисковали / Фото: Коллаж: Сегодня

В бандероле из Стамбула киевские таможенники обнаружили сильнейшее лекарство стоимостью около 700 тысяч гривен.

Об этом сообщает Киевская таможня в Facebook.

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"316 упаковок дорогостоящих сильнодействующих лекарств разного назначения киевские таможенники обнаружили во время таможенного контроля одного из международных экспрессотправлений, которое следовало из Стамбула в Киев", – говорится в сообщении.

Изъяли более 300 упаковок
Изъяли более 300 упаковок / Фото: Киевская таможня

В документах товар отправитель отметил как добавки для здоровья, однако вместо них там находились лекарства разных фармакологических свойств в заводских упаковках.

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Какие препараты обнаружили

Среди выявленного – препараты Strattera, Misintu, Efudix, Norditropin, Kepra и другие, стоимость которых в Украине достигает нескольких тысяч гривен за упаковку. Некоторые из этих препаратов отпускаются только по рецепту врача.

"Таким образом, отправитель перемещал лекарственные средства по ложным документам. Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил", – добавили в службе.

Препараты изъяли.

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