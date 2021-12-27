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На дорогах буде небезпечно: у Києві прогнозують сильні морози (мапа)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
27 грудня, 17:00
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Вдень температура повітря опуститься до 5 градусів морозу
Погода в Києві на 28 грудня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 28 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 28 грудня, у Києві буде хмарна погода, а також варто очікувати сніг.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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"У місті хмарна погода, є ймовірність снігу, але не сильний і без хуртовин", – додала Наталка Діденко.

У Києві поки що будуть морози. Вночі у місті температура повітря буде від -8 до -10, а вдень -5 градусів.

Де чекати на морози цієї зими

Якщо поглянути на карту України, то зимова погода прийде в країну "трикутником" однією вершиною донизу. Вдарять морози та випаде невеликий сніг у північних областях – це Волинь і надалі на схід до Сумщини.

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Нижньою вершиною холодного трикутника стане Черкащина, зима також захопить Хмельниччину, частину Вінниччини на заході та частину Полтавщини на сході. Усього дев'ять областей можуть бути до Нового року вкриті снігом, але не більше ніж 10 см заввишки.

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