На дорогах будет опасно: в Киеве прогнозируют сильные морозы (карта)

Днем температура воздуха опустится до 5 градусов мороза

Погода в Киеве на 28 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 28 декабря, в Киеве будет облачная погода, а также стоит ожидать снег.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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"В городе облачная погода, есть вероятность снега, но не сильного и без метелей", – добавила Наталия Диденко.

В Киеве пока еще будут морозы. Ночью в городе температура воздуха будет от -8 до -10, а днем около -5 градусов.

Погода в Украине на 28 декабря. Фото: Наталии Диденко

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Где ждать морозов этой зимой

Если взглянуть на карту Украины, то зимняя погода придет в страну "треугольником" одной вершиной вниз. Ударят морозы и выпадет небольшой снег в северных областях – это Волынь и далее на восток до Сумщины.

Нижней вершиной холодного треугольника станет Черкасчина, зима также захватит Хмельнитчину, часть Виннитчины на западе и часть Полтавщины на востоке. Всего девять областей могут быть к Новому году покрыты снегом, но не более 10 см высотой.

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