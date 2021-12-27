Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

На дорогах будет опасно: в Киеве прогнозируют сильные морозы (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
27 декабря, 17:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Днем температура воздуха опустится до 5 градусов мороза
Погода в Киеве на 28 декабря / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 28 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 28 декабря, в Киеве будет облачная погода, а также стоит ожидать снег.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

Реклама

Подробности

"В городе облачная погода, есть вероятность снега, но не сильного и без метелей", – добавила Наталия Диденко.

В Киеве пока еще будут морозы. Ночью в городе температура воздуха будет от -8 до -10, а днем около -5 градусов.

Погода в Украине на 28 декабря. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 28 декабря. Фото: Наталии Диденко

Реклама

Где ждать морозов этой зимой

Если взглянуть на карту Украины, то зимняя погода придет в страну "треугольником" одной вершиной вниз. Ударят морозы и выпадет небольшой снег в северных областях – это Волынь и далее на восток до Сумщины.

Нижней вершиной холодного треугольника станет Черкасчина, зима также захватит Хмельнитчину, часть Виннитчины на западе и часть Полтавщины на востоке. Всего девять областей могут быть к Новому году покрыты снегом, но не более 10 см высотой.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

6 759

заболело за неделю в Киeвe

-9%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять