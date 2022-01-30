На Карпати насувається негода – тривожний прогноз

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць

У Карпатах буде дуже морозна та сніжна погода. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Карпатах у неділю, 30 січня, буде сніжною та морозною. Також синоптики прогнозують шквальний вітер зі швидкістю до 25-30 м/с. Окрім того, очікується перший рівень небезпеки – жовтий.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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30 січня у Карпатах синоптики прогнозують завірюху та вітер зі швидкістю до 25-30 м/с. Також цього дня очікується сильний сніг та перший рівень небезпеки – жовтий.

Температура повітря в Карпатах вночі та вдень становитиме від -7 до -12 градусів.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.