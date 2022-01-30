Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

На Карпати насувається негода – тривожний прогноз

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 січня, 11:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць
У Карпатах буде дуже морозна та сніжна погода. Фото: колаж "Сьогодні"
У Карпатах буде дуже морозна та сніжна погода. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Карпатах у неділю, 30 січня, буде сніжною та морозною. Також синоптики прогнозують шквальний вітер зі швидкістю до 25-30 м/с. Окрім того, очікується перший рівень небезпеки – жовтий.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Реклама

30 січня у Карпатах синоптики прогнозують завірюху та вітер зі швидкістю до 25-30 м/с. Також цього дня очікується сильний сніг та перший рівень небезпеки – жовтий.

Температура повітря в Карпатах вночі та вдень становитиме від -7 до -12 градусів.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Бояться вторгнення РФ? Туристи масово скасовують свої поїздки в Україну Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Від чахохбілі до риби під соусом бешамель. Ми дізналися ціни на шкільні обіди у Києві Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко В Україні вдарять сильні морози: свіжий прогноз синоптиків на лютий Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
30 січня. Гліб Котельников. Рівно 150 років тому народився винахідник першого ранцевого парашута, що завоював увесь світ. Хоча спочатку він був актором…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

11 844

захворіло за тиждень в Києві

+48%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.99

Російський рубль (₽)

0.3715

Євро (€)

32.34

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти