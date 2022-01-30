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На Карпаты надвигается опасная погода – тревожный прогноз

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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30 января, 11:00
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Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц
В Карпатах будет очень морозная и снежная погода. Фото: коллаж "Сегодня"
В Карпатах будет очень морозная и снежная погода. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Карпатах в воскресенье, 30 января, будет снежной и морозной. Также синоптики прогнозируют шквальный ветер со скоростью до 25-30 м/с. Кроме того, ожидается первый уровень опасности – желтый.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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30 января в Карпатах синоптики прогнозируют вьюгу и ветер со скоростью до 25-30 м/с. Также в этот день ожидается сильный снег и первый уровень опасности – желтый.

Температура воздуха в Карпатах ночью и днем составит от -7 до -12 градусов.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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