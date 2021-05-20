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На Київщину насувається негода: синоптики попередили про сильний вітер

20 травня, 16:58

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Погіршення погоди очікується в найближчу годину та протримається до кінця доби

У Київській області попередили про посилення вітру – до 15-18 м/с. У регіоні оголошено перший рівень небезпеки.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр в Facebook.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 20 травня пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться в повідомленні.

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Раніше ми писали, що дощі почнуть потроху йти з України, однак на вулиці все ще буде прохолодно.

Нагадаємо, 18 травня після полудня Київ накрила гроза, місцями з градом. Сильна злива була нетривалою, однак встигла затопити деякі вулиці.

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