На Київщину насувається негода: синоптики попередили про сильний вітер

У Київській області попередили про посилення вітру – до 15-18 м/с. У регіоні оголошено перший рівень небезпеки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр в Facebook.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 20 травня пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що дощі почнуть потроху йти з України, однак на вулиці все ще буде прохолодно.
Нагадаємо, 18 травня після полудня Київ накрила гроза, місцями з градом. Сильна злива була нетривалою, однак встигла затопити деякі вулиці.