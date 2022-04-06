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На території Гостомелю вводиться комендантська година на цілий тиждень

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6 квітня, 22:40
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Тимчасові обмеження необхідні, щоб фахівці деблокували об'єкти інфраструктури та зробили їх безпечними
У Гостомелі заборонили виходити людям на вулицю
У Гостомелі заборонили виходити людям на вулицю / Фото: Колаж: Сьогодні

На території Гостомелю запроваджується комендантська година на цілий тиждень. Він триватиме з 06:00 7 квітня до 6:00 14 квітня.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Facebook.

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В даний час категорично забороняється:

  • перебувати на вулицях та в інших громадських місцях;
  • пересуватися транспортом і пішки.

Тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці деблокували об'єкти інфраструктури та зробили їх безпечними для повернення людей.

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