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На территории Гостомеля вводится комендантский час на целую неделю

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6 апреля, 22:40
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Временные ограничения необходимы, чтобы специалисты деблокировали объекты инфраструктуры и сделали их безопасными
В Гостомеле запретили выходить людям на улицу
В Гостомеле запретили выходить людям на улицу / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории Гостомеля вводится комендантский час на целую неделю. Он продлится с 06:00 7 апреля до 6:00 14 апреля.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Facebook.

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В настоящее время категорически запрещается:

  • ️находиться на улицах и в других общественных местах;
  • ️передвигаться транспортом и пешком.

Временные ограничения необходимы, чтобы специалисты деблокировали объекты инфраструктуры и сделали их безопасными для возвращения людей.

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Алексей Цыбко - воин-доброволец, бывший мэр города Смела (Черкасская область), спортивный функционер, экс-капитан сборной Украины по регби, мастер спорта. С первых дней вторжения российских войск ушел на войну. Сражался на территории Киевской области. Погиб во время освобождения Бучи, выполняя боевую задачу. В марте ему исполнилось 55 лет.

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