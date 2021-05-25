На ВДНГ побудують безкоштовний спортивний урбан-парк. Як він буде виглядати (фото)

Проект урбан-парку в Києві. Фото: facebook.com/kirill.timoshenko

На столичному ВДНГ у п'ятницю, 28 травня, розпочнуться підготовчі роботи з будівництва одного зі спортивних об'єктів програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" – сучасного урбан-парку для занять спортом і вуличними культурами.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

"Урбан-парк у Києві буде створений у рамках програм "Велике будівництво" та "Здорова Україна", ініційованих президентом Володимиром Зеленським. Щоб бути здоровими і займатись спортом, українцям не обов'язково купувати абонементи у фінтес-зали. Ми створюємо доступну, а головне цікаву та різноманітну інфраструктуру", – написав у Facebook заступник голови ОП.

Урбан-парк включатиме бетонний скейтпарк, майданчики для вуличних видів футболу, баскетболу, танців, воркауту і паркуру, клаймбінгу, дитячі урбан-локації і столи для тенісу. Тут також регулярно проводитимуть батли та джеми вуличних культур.

Для відвідувачів усі локації урбан-парку будуть безкоштовними.

"Вже точно знаю, що урбан-парк стане одним з улюблених локацій для киян. Особисто теж чекаю з нетерпінням. Він точно не залишить байдужим нікого – навіть тих людей, які ніколи спортом не займалися", – написав Тимошенко.

Нагадаємо, рраніше Кирило Тимошенко вже повідомляв, що в 2021 році в Україні стартувала ще одна програма, ініційована президентом Володимиром Зеленським, – "Велика реставрація". В рамках цієї програми планується за три роки відновити 150 об'єктів культурної та історичної спадщини, а також прилеглу до них інфраструктуру.