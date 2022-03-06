Над Охматдитом у Києві збили крилату ракету окупантів

У Києві над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету. У приміщенні є кілька пошкоджень, а лікарі продовжують працювати.
Про це повідомляє дитячої лікарні.
Через ракету пошкодилося вікно і мало не виламало двері.
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"Тяжко поранених дітей намагаються довезти до медзакладу – напередодні таких поранених малюків було троє, але жоден не зміг дістатися. Лікарі продовжують оперувати, робити діалізи та тримати патріотичний настрій", – йдеться у повідомленні.
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