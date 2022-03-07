Над Вишгородом українські війська збили гелікоптер окупантів

Українські захисники вже дванадцятий день захищають країну від російських окупантів

Про те, що сталося, повідомили Сухопутні війська ЗСУ / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 7 березня, українські війська збили ще один гелікоптер російських військових. Сталося це над Вишгородом на Київщині.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

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"Вишгород. -1 ворожий вертоліт. Разом до перемоги", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні 7 березня