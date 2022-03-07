Над Вишгородом українські війська збили гелікоптер окупантів

Сьогодні, 7 березня, українські війська збили ще один гелікоптер російських військових. Сталося це над Вишгородом на Київщині.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
"Вишгород. -1 ворожий вертоліт. Разом до перемоги", – йдеться у повідомленні.
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Ситуація в Україні 7 березня
- Українські захисники вже дванадцятий день захищають Україну від російських окупантів. З початку війни ворог випустив Україною близько 600 ракет. Проте українські військові не здаються. Ними було звільнено місто Чугуїв Харківської області. Обстріл триває. Окупанти випустили ракети по селу Тузли на Одещині. Окрім того, від повітряного удару постраждала і Житомирська область. Ймовірно, ворог уже сам не справляється, тож вирішив залучити до війни проти України сирійців за скромну плату.
- Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії у міських умовах, щоб вони воювали проти України. Їм пропонують 200-300 доларів за 6 місяців перебування на території України.
- Ворог завдав повітряного удару по Житомирській області. Внаслідок цього було зруйновано кілька будівель, зокрема школа.
- Ворог із моря завдав ракетного удару по населеному пункту Тузли Одеської області.
- З початку війни Російської Федерації проти України агресор випустив у нашій країні близько 600 ракет. Однак, незважаючи на це, система ППО України все ще залишається ефективною.
- Українські захисники звільнили Чугуїв від окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог готується штурмувати Київ.
- Кадировці під Запоріжжям розстріляли листоноші "Укрпошти" і переїхали танком їхнього авто. Забрати тіла загиблих Україні не дають.