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Над Вышгородом украинские войска сбили вертолет оккупантов

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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7 марта, 16:50
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Украинские защитники уже двенадцатый день защищают страну от российских оккупантов
О произошедшем сообщили Сухопутные войска ВСУ / Коллаж "Сегодня"
О произошедшем сообщили Сухопутные войска ВСУ / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 7 марта, украинские войска сбили еще один вертолет российских военных. Произошло это над Вышгородом Киевской области.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

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"Вышгород. -1 вражеский вертолет. Вместе к победе", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 7 марта

  • Украинские защитники уже двенадцатый день защищают Украину от российских оккупантов. С начала войны враг выпустил по Украине около 600 ракет. Однако украинские военные не сдаются. Ими был освобожден город Чугуев Харьковской области. Обстрелы продолжаются. Оккупанты выпустили ракеты по селу Тузлы Одесской области. Кроме того, от воздушного удара пострадала и Житомирская область. Вероятно, враг уже сам не справляется, поэтому решил привлечь к войне против Украины сирийцев за скромную плату.
  • Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы они воевали против Украины. Им предлагают 200-300 долларов за 6 месяцев пребывания на территории Украины.
  • Враг нанес воздушный удар по Житомирской области. В результате были разрушены несколько зданий, в частности школа.
  • Враг с моря нанес ракетный удар по населенному пункту Тузлы Одесской области.
  • С начала войны Российской Федерации против Украины агрессор выпустил по нашей стране около 600 ракет. Однако несмотря на это, система ПВО Украины все еще остается эффективной.
  • Украинские защитники освободили Чугуев от оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, враг готовится штурмовать Киев.
  • Кадыровцы под Запорожьем расстреляли почтальонов "Укрпочты" и переехали танком их авто. Забрать тела погибших Украине не дают.

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