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Чи треба збирати киянам тривожну валізку і що в неї покласти

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
8 грудня, 18:00
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Якщо на кордоні розпочнуться бойові дії, то у столиці запровадять особливий режим
Що покласти в тривожну валізу
Що покласти в тривожну валізу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на тлі напруженої ситуації на кордонах України перевіряють бомбосховища, готують укриття, а також збирають тривожні валізи. Адже РФ нібито може будь-коли здійснити повномасштабний напад на нашу країну.

Особливий режим

Як каже директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук "Сьогодні", якщо розпочнуться бойові дії, то на кордоні нашої держави.

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"Якщо на кордоні почнуться бойові дії, вже буде введено особливий режим тут, усі сховища будуть приготовлені до роботи і проводитиметься евакуація населення. Якщо людина знаходиться в місці, де почалися бойові дії, треба знаходити будь-яке укриття. Навіть канава, яка викопана в землі – це вже найпростіше укриття, в якому можна отримати захист", – запевняє Роман Ткачук.

Тривожна валіза

Бажано брати із собою тривожну валізу. Він повинен складатися з:

  • копій документів,
  • речей, які необхідні вам на дві-три години для перебування у захисній споруді,
  • теплих речей,
  • води,
  • продуктів харчування,
  • медикаменти.

"Якщо ви хворієте на якісь хвороби, то вам потрібно мати ліки з собою. Яка має бути вага? Це вже залежить від особи, що бере. Дитині – 2-3 кг максимум, дорослій людині до 20 кг. Це все залежить від того, яка людина буде нести цю тривожну валізу", – додає директор департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Також медикаменти можуть бути навіть для першої медичної допомоги. Наприклад – бинт, вата, зеленка.

"Я хотів би зазначити, що у нашій державі війна йде з 2014 року, тому я вважаю, що у кожного з нас має бути приготовлена тривожна валіза для будь-якої дії. Якщо потрібно, то можемо зібратися поїхати на війну, якщо потрібно провести евакуацію", – каже Ткачук.

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