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"Накатала" на 7 тисяч гривень. Киянка залишилася без авто через штрафи

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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8 лютого, 15:19
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У столичної мешканки вилучили авто через порушення правил дорожнього руху – у Мін'юсті уточнили, коли машину можуть продати
У Києві у жінки забрали авто через штрафи
У Києві у жінки забрали авто через штрафи / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві жінка накопичила 13 штрафів за порушення правил дорожнього руху на суму понад 7 тисяч гривень. У неї забрали авто, оскільки не сплатила заборгованість у строк.

Про це повідомили у Мін'юсті.

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Сума всіх штрафів досягла 7167 грн, правоохоронці відправили машину на штрафмайданчик.

Авто не віддадуть доти доки власниця не сплатить заборгованість. Якщо цього не станеться, машина може бути продана на електронному аукціоні OpenMarket.

Що зміниться для водіїв у 2022 році?

Як писали "Сьогодні", серед нових правил для водіїв є нові штрафи, подорожчання автомобілів та обов'язковий техогляд. Зокрема:

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  • Нові штрафи Їм доведеться заплатити 425 гривень за їзду без прав, а якщо немає посвідчення водія – 3400 гривень. За п'яну їзду доведеться сплатити 17 тисяч гривень.
  • У 2022 році зростуть ціни на вживаний транспорт. Експерти прогнозують подорожчання на 15–20%.
  • Камери фіксують зупинку на смузі для громадського транспорту, проїзд на сигнал світлофора, що забороняє, і їзду по зустрічній смузі.
  • Нові правила отримання посвідчення водія, оскільки країна переходить на європейські стандарти.
  • Чи стане обов'язковим техогляд. Усі авто повинні відповідати європейському законодавству не лише за технічними, а й за екологічними нормами.

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