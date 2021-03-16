Нас не наздоженуть! Епічна гонитва патрульних за розвізником їжі на скутері в Києві (відео)

Мережу підірвало відео погоні поліцейських за скутеристом, який працює розвізником їжі на Березняках. Водієві скутера вдалося втекти від поліції, хоча він примудрився кілька разів порушити правила дорожнього руху, маневруючи по Дніпровській набережній.

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До речі, "підрізали" його і співробітники патрульної поліції, намагаючись зупинити.



У патрульній поліції Києва сайту "Сьогодні" розповіли, що поліцейським так і не вдалося зупинити скутериста, він втік.

"На жаль, нашим співробітникам так і не вдалося наздогнати цього водія. Коли учасник дорожнього руху не зупиняється на вимогу поліцейського, то це є адміністративним порушенням. Але в таких випадках патрульні не можуть використовувати спецзасоби. До того ж автомобіль не такий маневрений, як скутер або мотоцикл. На цьому транспортному засобі не було номерного знака, і водій не зупинявся на вимогу поліцейських", – пояснили нам в патрульної поліції Києва.

Отже, водій скутера залишився безкарним.



Втім, у патрульній поліції Києва кажуть, що вже почали проводити рейди щодо руху скутеристів. Незабаром на вулицях міста відновить роботу поліційний мотопатруль, що допоможе більш ретельно контролювати водіїв мопедів і скутерів.

Раніше ми писали, що в Оболонському районі столиці, на площі Шевченка, патрульні влаштували погоню зі стріляниною.

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