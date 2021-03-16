Русский
$ 27,64
32,95
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Нас не наздоженуть! Епічна гонитва патрульних за розвізником їжі на скутері в Києві (відео)

16 березня, 14:59

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

В патрульної поліції Києва розповіли, чи вдалося зупинити скутериста

Мережу підірвало відео погоні поліцейських за скутеристом, який працює розвізником їжі на Березняках. Водієві скутера вдалося втекти від поліції, хоча він примудрився кілька разів порушити правила дорожнього руху, маневруючи по Дніпровській набережній.

Реклама

До речі, "підрізали" його і співробітники патрульної поліції, намагаючись зупинити.

У патрульній поліції Києва сайту "Сьогодні" розповіли, що поліцейським так і не вдалося зупинити скутериста, він втік.

"На жаль, нашим співробітникам так і не вдалося наздогнати цього водія. Коли учасник дорожнього руху не зупиняється на вимогу поліцейського, то це є адміністративним порушенням. Але в таких випадках патрульні не можуть використовувати спецзасоби. До того ж автомобіль не такий маневрений, як скутер або мотоцикл. На цьому транспортному засобі не було номерного знака, і водій не зупинявся на вимогу поліцейських", – пояснили нам в патрульної поліції Києва.

Отже, водій скутера залишився безкарним.

Втім, у патрульній поліції Києва кажуть, що вже почали проводити рейди щодо руху скутеристів. Незабаром на вулицях міста відновить роботу поліційний мотопатруль, що допоможе більш ретельно контролювати водіїв мопедів і скутерів.

Раніше ми писали, що в Оболонському районі столиці, на площі Шевченка, патрульні влаштували погоню зі стріляниною.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ ракета переслідування патрульна поліція

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Яким областям загрожує жорсткий локдаун? Відповів Степанов
Яким областям загрожує жорсткий локдаун? Відповів СтепановУкраїна
Київ накрив березневий снігопад (фото)
Київ накрив березневий снігопад (фото)Інші новини
У Києві знову вийшли на протест ветерани-силовики: вимоги (фото)
У Києві знову вийшли на протест ветерани-силовики: вимоги (фото)Інші новини
Коронавірус в Києві: за добу виявили майже 900 нових випадків (карта)
Коронавірус в Києві: за добу виявили майже 900 нових випадків (карта)Інші новини
"Воно" всюди! Собаки густо "замінували" тротуари Києва – як з цим боротисяВлада
60 років Куренівській трагедії: факти і легенди про один із найстрашніших днів в історії Києва
60 років Куренівській трагедії: факти і легенди про один із найстрашніших днів в історії КиєваІнші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти