Не пускали навіть у магазин: як живуть під Києвом медсестри, які постраждали від COVID-булінгу

Одній з жінок кидали у двір пляшку з невідомою речовиною

У Київській області медсестер "цькували" через коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"

Стало відомо, чим закінчилося гучне цькування кількох медсестер, які проживають у селі Чорногородка Фастівського району Київської області. Нагадаємо, навесні минулого року, коли до України прийшов коронавірус, жінки стали жертвами булінгу через свою професію. За їхніми словами, одній з них у селі заборонили навіть заходити до місцевої крамниці за продуктами, кидали у двір пляшку з невідомою речовиною.

Подробиці "Сьогодні" розповіла колега постраждалих, очевидиця того, що відбувається, медсестра Таїсія Мирончук.

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"Тикання" пальцями триває

"Таке враження, що ми не в лікарні працюємо, а невідомо де. Те, що ми рятуємо життя, – для деяких людей у селі це ніщо. Коли все це починалося півтора роки тому, моя колега, Олена Міщенко, телефонувала мені та плакала у слухавку, що їй навіть не хочуть продавати хліба у місцевій крамниці", – розповіла Таїсія Мирончук.

За її словами, дійшло навіть до того, що Олені відмовляли в магазині, вважаючи, що вона працює з тими, хто хворіє майже не на чуму. У підсумку Олені довелося наймати машину та їхати за хлібом до сусіднього села.

"Так і казали, що така зараза нам в магазині не потрібна. У такий спосіб Олена їздила за продуктами півроку", – повідомила нам жінка.

У цих бідах Мирончук звинувачує місцеву владу, яка розпустила чутки.

"Хотілося б, щоб ті, хто поширював такі чутки, було покарано. Пізніше селищний голова був переобраний і зараз селом керує людина, якій справді небайдужа доля людей. Але водночас є люди, які повідомляють усіх про тих, хто в селі хворіє на коронавірус", – обурено каже Мирончук.

І додає:

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"Ніби вони самі не люди, і не можуть захворіти… Дуже хотілося б, щоб на це звернула увагу обласна влада, щоб трохи, як то кажуть, підрізали язик тому, хто розголошує таку інформацію".

Про себе та колег, які постраждали від булінгу, Мирончук каже, що зараз їх пускають у продуктовий магазин.

Олена Міщенко, якій відмовлялися продавати хліб через надумані причини, каже, що зараз їй не хочеться згадувати про пережите.

"Я вже не так часто буваю у цьому селі. Немає часу. Зараз у магазин мене пускають, уже все нормально", – сказала Олена Міщенко.

Що каже місцева влада?

Як ми з'ясували, про цю історію чув і новий керівник Бишівської сільради (їй підпорядкована і Чорногородка) Іван Рознай, але уточнює, що зараз конфлікт вичерпано.

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"Я пам'ятаю цю історію. Нині у Чорногородці інший староста, команда у нас нормальна. Давати аналіз роботи попереднього старости я не можу. Але якщо буде потрібно, то я вивчу питання", – повідомив Іван Рознай.

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