Не забудьте парасольку! Прогноз погоди у Києві на 19 листопада (карта)

У п'ятницю, 19 листопада, у Києві очікуються опади. Крім того, у столиці прогнозують прохолодну погоду.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Протягом дня у столиці України температура коливатиметься від +5 до +7. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. Очікується дощ.
Далі по темі
Чи буде взимку сніг?
Середня температура у грудні буде вищою за норму для цього періоду. Грудень виявиться досить теплим.
Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.
"Щодо січня та лютого, то за теперішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.
Читайте також
- Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
- Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально змітає вітром.