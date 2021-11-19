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Не забудьте парасольку! Прогноз погоди у Києві на 19 листопада (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
19 листопада, 06:30
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У столиці України очікується мокра погода
Цього дня стовпчики термометрів у Києві не піднімуться вище 7 градусів тепла/Колаж: Сьогодні
Цього дня стовпчики термометрів у Києві не піднімуться вище 7 градусів тепла/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 19 листопада, у Києві очікуються опади. Крім того, у столиці прогнозують прохолодну погоду.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня у столиці України температура коливатиметься від +5 до +7. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. Очікується дощ.

Чи буде взимку сніг?

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Середня температура у грудні буде вищою за норму для цього періоду. Грудень виявиться досить теплим.

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Щодо січня та лютого, то за теперішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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