Не забудьте зонтик! Прогноз погоды в Киеве на 19 ноября (карта)

В столице Украины ожидается мокрая погода

В этот день столбики термометров в Киеве не поднимутся выше 7 градусов тепла/Коллаж: Сегодня

В пятницу, 19 ноября, в Киеве ожидаются осадки. Кроме того, в столице прогнозируют прохладную погоду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в столице Украины температура будет колебаться от +5 до +7. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с. Ожидается дождь.

Будет ли зимой снег?

Средняя температура в декабре будет выше нормы для этого периода. Декабрь окажется достаточно теплым.

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Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", — говорит синоптик Николай Кульбида.

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