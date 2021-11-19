Не забудьте зонтик! Прогноз погоды в Киеве на 19 ноября (карта)

В пятницу, 19 ноября, в Киеве ожидаются осадки. Кроме того, в столице прогнозируют прохладную погоду.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня в столице Украины температура будет колебаться от +5 до +7. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с. Ожидается дождь.
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Будет ли зимой снег?
Средняя температура в декабре будет выше нормы для этого периода. Декабрь окажется достаточно теплым.
Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.
"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", — говорит синоптик Николай Кульбида.
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