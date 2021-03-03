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"Трохи аду вам у стрічку": Малюська показав ремонт у камері Лук'янівського СІЗО (фото)

3 березня, 00:43

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Гроші на ремонт отримали від платних камер

Глава Мін'юсту Денис Малюська розповів про ремонт однієї з камер в Лук'янівському СІЗО в Києві, який обійшовся в трохи більше 100 тис. гривень і нічого не коштував бюджету.

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Фото камери на 20 людина до і після ремонту міністр опублікував у Facebook.

"Трохи аду вам у стрічку. Камера Державної установи "Київський слідчий ізолятор" на 20 осіб: до і після ремонту", – написав він.

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За словами Малюськи, ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери в цьому ж слідчому ізоляторі.

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"Кошти платників податків не витрачалися. Вартість – 101 205 грн. Подумую над тим, щоб продавати право назвати камеру своїм ім'ям з табличкою на вході. Як думаєте, попит буде?" – написав міністр.

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Нагадаємо, Міністерство юстиції України та Фонд держмайна 16 лютого, виставили на аукціон Ірпінську колонію №132, позташовану в Коцюбинському Київської області.

Ми також повідомляли, що в Одеському слідчому ізоляторі, де утримується засуджений до 7 років ув'язнення активіст Сергій Стерненко, ввечері 27 лютого сталася пожежа.

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ремонт камера СІЗО Мін'юст Лук'янівське СІЗО Денис Малюська
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