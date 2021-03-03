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"Немного ада вам в ленту": Малюська показал ремонт в камере Лукьяновского СИЗО (фото)

3 марта, 00:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Деньги на ремонт получили от платных камер

Глава Минюста Денис Малюська рассказал о ремонте одной из камер в Лукьяновском СИЗО в Киеве, который обошелся в чуть более 100 тыс. гривен и ничего не стоил бюджету.

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Фото камеры на 20 человек до и после ремонта министр опубликовал в Facebook.

"Немного ада вам в ленту. Камера Государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" на 20 человек до и после ремонта", – написал он.

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По словам Малюськи, ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры в этом же следственном изоляторе.

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"Средства налогоплательщиков не тратились. Стоимость – 101 205 грн. Подумываю над тем, чтобы продавать право назвать камеру своим именем с табличкой на входе. Как думаете, спрос будет?" – написал министр.

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Напомним, Министерство юстиции Украины и Фонд госимущества 16 февраля, выставили на аукцион Ирпенскую колонию №132, который находится в Коцюбинском Киевской области.

Мы также сообщали, что в Одесском следственном изоляторе, где содержится приговоренный к 7 годам заключения активист Сергей Стерненко, вечером 27 февраля произошел пожар.

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ремонт камера СИЗО Минюст лукьяновское сизо Денис Малюська
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