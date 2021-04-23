Незважаючи на локдаун: у Київській області відкривають кафе та ресторани

З суботи, 24 квітня, у Білій Церкві дозволили роботу закладів громадського харчування, але з дотриманням всіх карантинних правил.

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Про це повідомляє "Крокус".

Зокрема, обслуговування відвідувачів буде дозволено за умови дотримання таких заходів:

обслуговування відвідувачів дозволяється за умови використання ними вдягнутих засобів індивідуального захисту;

допуск до роботи персоналу здійснюється за умови використання ними засобів індивідуального захисту;

на входах має бути облаштовано збір для утилізації використанних засобів індивідуального захисту;

на вході до приміщення закладу громадського зарчування мають бути облаштовані місця для дезинфекції рук антисептиками;

столики у закладах громадського харчування мають бути розташовані на відстані не менше 1.5 м, за умови розміщення за ними не більше 2-х осіб за столиком.

В той же час, у закладах заборонено проводити святкові та розважальні заходи. Не можна влаштовувати дискотеки та банкети. Стихійна торговля в регіоні досі заборонена, а школи закриті – учні навчаються дистанційно.

Відзначимо, що 22 квітня в Київській області продовжили локдаун до 30 квітня.

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Раніше ми повідомляли, що Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Деякі області вже встигли суттєво посилити обмеження – закрили кафе, торговельні центри і навіть ввели спецпропуски на транспорт.

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