Ні лікарні, ні житла. У Києві українка потрапила в глухий кут через COVID-19

Киянка Леся Литвинова стверджує, що у МОЗ не продумали механізму самоізоляції до кінця. За її словами, COVID-хворимне завжди є де залишитись на період самоізоляції.
Про це пише Леся Литвинова на Facebook-сторінці.
Подробиці
Одна жінка поверталася з Польщі до Донецької області через Київ. Після прильоту в аеропорту вона зробила тест, а він позитивний, пише киянка.
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"Їхати додому жінка не може, готель зняти не може. Обсерваційного центру в природі немає. Теоретично можна лише зняти квартиру, приховавши від орендодавця ковідний статус, пересидіти свої два тижні. Але тут порядність не дозволяє", – пише Леся Литвинова.
Що відповідають у МОЗ
Жодна гаряча лінія відповіді питання "Що робити?" дати не може, твердить киянка.
"На такі випадки не продумано жодного механізму", – пише Леся Литвинова
Ситуація з коронавірусом в Україні
За добу 10 листопада в Україні зафіксували 24 747 нових хворих на COVID-19. Серед них дітей – 1550, медпрацівників – 529.
Минулої доби госпіталізували 4778 людина, крім цього, зафіксували 652 летальні випадки. Одужали 18 896 людина.
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