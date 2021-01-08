"Шкарпетки – як наркотик. Легально не купиш": ми перевірили дотримання нових обмежень в локдаун

Відсьогодні в Україні діє "зимовий" карантин- обмеження торкнулися сфери торгівлі та послуг, роботи кафе, ресторанів і громадського транспорту.

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Сайт "Сьогодні" провів рейд Києвом і перевірив, чи дотримуються карантинних обмеженнь і чи є порушники правил.

Громадський транспорт

Маршрутки з зайнятими сидячими місцями не зупиняються, як і належить за правилами. Але через це на зупинках збираються черги – тому киянам рекомендуємо заздалегідь виходити з дому.

/ Фото: Сьогодні

Магазини

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В одному з магазинів великої мережі супермаркетів обмеження діють – клієнти не можуть придбати лампочки, освіжувачі повітря, каструлі та інші промтовари.

/ Фото: Сьогодні

На наше запитання, як бути, якщо перегоріла лампочка, касирка відповіла, що навіть якщо ми візьмемо товар з опечатаної полиці, вона однаково не продасть.

"Треба було вчора скупитися", – доброзичливо порадила нам продавчиня.

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Невеликі магазини одягу також закриті. На дверях багатьох висить оголошення, що робота закладу припинена до 25 січня.

/ Фото: Сьогодні

"Шкарпетки тепер – як наркотик, легально не купиш", – поскаржився один з покупців, який не встиг вчасно запастися предметами гардероба.

При цьому в сусідньому магазині побутової хімії ми без проблем купили освіжувач повітря.

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/ Фото: Сьогодні

У цілодобовому супермаркеті на Позняках охорона стежить за тим, щоб покупці не брали з полиць "заборонені" товари. Цим суворим чоловікам явно додалося роботи: постійно хтось із покупців намагається взяти в руки батарейки або фольгу для запікання.

/ Фото: Сьогодні

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/ Фото: Сьогодні

/ Фото: Сьогодні

"Дівчина, покладіть колготки на місце. Вам їх не продадуть на касі!" – кричить охоронець дівчині, яка, незважаючи на оголошення, поклала товар до кошика.

"У мене підошва відклеїлася. Потрібен терміново суперклей", – нервується покупець-чоловік.

Але брати клей йому теж заборонили.

Локдаун діє не для всіх . Речовий ринок на столичній Окружній працює підпільно.

Біля входів до павільйонів стоять спеціальні люди, яких тут називають "шептунами". Коли вони бачать, що перехожі звертають увагу на вітрини, то пошепки пропонують: "Що потрібно? Все підберемо. Чоловічий, жіночий одяг".

/ Фото: Сьогодні

На наше запитання, чи продадуть куртку, продавець погодився і провів у магазин.

/ Фото: Сьогодні

"Швидко проходьте, тому що я закрию двері", – поквапив продавець.

У магазині він показав нам товар, але попередив, що фотографувати не можна.

"А раптом ви перевіряльник", – сказав він.

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Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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