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Новорічний настрій замовляли? У Києві розпочали встановлення першої святкової ялинки

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
1 листопада, 20:05
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На фото можна помітити, що вже встановили близько половини елементів ялинки
У Києві почали встановлювати першу ялинку
У Києві почали встановлювати першу ялинку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві триває підготовка до новорічних та різдвяних свят. І сьогодні мешканці столиці помітили початок встановлення ялинки на Деміївській площі.

Фото опублікував Теlegram-канал "Київ зараз".

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"На Деміївській почали встановлювати новорічну ялинку" , – йдеться у повідомленні.

Святкову декорацію прикрасили зіркою золотистого кольору. Але її ще не прикрашали новорічними іграшками.

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Йдеться про традиційну штучну ялинку біля фабрики "Рошен". Її встановлюють там щороку, а довкола заливають велику ковзанку.

Якою буде головна ялинка країни цього року

Головна ялинка країни цього року буде штучною, як і минулого року, а її висота становитиме 31 метр.

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Іграшки цього року будуть абсолютно новими. Наразі їх ще виготовляють на підприємстві у Львівській області.

"У цьому році ми прикрасимо ялинку невеликими іграшками вітчизняного виробництва. Одна – 8 сантиметрів в діаметрі. Їх буде 20 тисяч, не менше. 75% – червоного кольору, і 25% – золотого. За обсягом це ціла фура іграшок. Приблизно, через тиждень їх привезуть до Києва ", – розповів сайту" Сегодня "президент Folk Ukraine, організатора новорічного свята на Софійській площі Ігор Добруцький.

Головна ялинка країни буде немов в бісер

За словами Добруцького, іграшки будуть зроблені з пластика. Не варто переживати, що вони розіб'ються. На ялинці їх розмістять точково. Новорічне дерево буде немов оповите бісером.

Робочим доведеться здорово потрудитися, щоб розвісити 20 тисяч невеликих кульок на ялинці висотою в 31 метр.

Ширше на три метри

Над головною ялинкою з'явиться купол у вигляді зоряного неба, його зроблять з гірлянд теплого кольору. Він займе площу діаметром майже 70 метрів.

"Висота новорічної ялинки, як і в минулому році складе 31 метр. Над нею підвісимо гірлянди у вигляді великого купола. Вони будуть світитися теплими вогнями – від білого до червоного. Колірна гамма постійно буде змінюватися і розходитися в сторони від ялинки. Її в цьому році ми зробимо пишною, більше від минулорічної по ширині на три метри, причому по всій висоті ", – розповідає сайту" Сегодня "Ігор Добруцький, президент Folk Ukraine, організатора новорічного свята на Софійській площі.

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