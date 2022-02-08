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СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Нові симптоми "Омікрону" і коли чекати на червону зону: все про COVID-ситуацію в Києві

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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8 лютого, 10:20
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Кількість хворих на коронавірус у столиці продовжує стрімко зростати
Київ ризикує незабаром потрапити до червоної зони.
Київ ризикує незабаром потрапити до червоної зони. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві станом на ранок 8 лютого зафіксували 2862 нові випадки коронавірусу за останню добу, що на 600 більше, ніж днем раніше . Семеро людей від хвороби померли.

Новини "Сьогодні" розповідають усе, що відомо про ситуацію із коронавірусом у столиці.

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Статистика

З кожним днем хворих дедалі більше. Усього з початку пандемії у столиці України підтвердили понад 386 тисяч хворих.

Померло від коронавірусу 8606 людей, семеро з них – за останню добу.

На Київщині зафіксовано 208 322 випадків COVID-19 (1113 нових випадків за добу).

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Чи підуть школи на карантин

Влада Києва вирішила не відправляти масово столичні школи та дитсадки на карантин. Водночас, рішення про роботу навчальних закладів приймають керівники залежно від рівня захворюваності у закладі.

"Міська влада дозволяє керівникам шкіл самостійно приймати рішення про переведення на дистанційну форму навчання класів або всього навчального закладу. Таке рішення дозволить, з одного боку, розірвати ланцюжок захворюваності у закладах, де рівень захворюваності високий, і при цьому не зупиняти навчальний процес у закладах, де дітей та педагогів хворіє мало", – пояснили у КМДА.

3 лютого стало відомо, що 30% шкіл у Києві перейшли на дистанційне навчання.

Коли чекати на червону зону

З 1 лютого столиця перейшла до помаранчевої зони і залишається там і досі. Цей перехід не був несподіваним, такий прогноз давав головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

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На початку лютого начальник Держпродслужби у Києві Олег Рубан спрогнозував, що у найближчі два тижні столиця може зайти до червоної зони карантину. За його словами, з 13 січня йде прогнозоване зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, у тому числі і коронавірусну інфекцію.

Проте точної дати посилення карантину в Києві немає, оскільки все залежатиме від протиепідемічних заходів. Якщо все організовувати правильно і дотримуватись всіх правил, тоді Київ може залишитися в "стабільному стані".

Станом на 8 лютого Київ у помаранчевій зоні карантину.

Карантинні зони в Україні. Фото: сайт МОЗ

Змінилися терміни самоізоляції для COVID-хворих

Тепер через 5 днів з дати появи симптомів чи отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати. Основною умовою такого рішення є відсутність симптомів.

У такому разі робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов'язково. У той же час, якщо пройшло менше 5 днів, а ви отримали негативний результат тестування ПЛР, це також є підставою для завершення самоізоляції.

Раніше обов'язкова самоізоляція тривала десять днів.

Нові симптоми "Омікрону"

У Великобританії виявили шість нових тривалих симптомів нового штаму коронавірусу "Омікрон". Тест на коронавірус необхідно здати, якщо людина має одну з цих ознак хвороби:

  • потріскані або запалені губи,
  • "ковідні пальці" – запалення і висипи на пальцях ніг,
  • сухість шкіри та висипання в області шиї, передній частині грудей та інших ділянках шкіри, куди потрапляє сонячне світло,
  • висип на руках, ліктях і ногах, схожа на пітницю,
  • висип, схожий на кропивницю, яка виглядає як горбки на шкірі,
  • висип, схожий на обмороження шкіри, – пурпурні або червоні болючі плями.

Всі ці симптоми можуть викликати свербіння.

Типовими симптомами "Омікрону" до цього вважалися підвищення температури тіла, першіння в горлі, нежить і біль голови. Характерна для попередніх штамів втрата нюху при "Омікроні" зустрічається рідше.

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