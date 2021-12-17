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Новий рік у реаліях COVID-19: як провести свята у Києві безпечно

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
17 грудня, 17:31
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На вихідні у столиці розпочинаються масові заходи, приурочені до Нового року
Правила для масових заходів на Новий рік у столиці
Правила для масових заходів на Новий рік у столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб не допустити нового сплеску захворюваності COVID-19 у Києві та провести свята безпечно для здоров'я, організатори, учасники та гості святкових масових заходів повинні дотримуватися протиепідемічних та санітарних норм.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Святкові заходи – небезпека для городян

На вихідні у столиці розпочинаються новорічні свята – День Святого Миколая, потім – Різдво за Григоріанським календарем, Новий рік, Різдво.

"А це – величезна кількість концертів, театральних вистав, засвічення ялинки у середмісті чи в районі. Водночас ми маємо усвідомлювати, що всі ці розваги несуть небезпеку та ризик сплеску захворюваності на коронавірус. Місто прагне не допустити збільшення кількості випадків, тому закликає всіх організаторів, учасників та гостей святкових масових заходів дотримуватися протиепідемічних і санітарних норм", – наголосила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

Зокрема, вона наголосила на необхідності організаторів контролювати стан здоров'я працівників, забезпечувати достатню кількість засобів індивідуального захисту та антисептиків, не допускати скупчення відвідувачів.

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Яких правил потрібно дотримуватися

Відвідувачі повинні дотримуватися протиепідемічних правил та санітарних норм, а саме:

  • носити маски,
  • користуватися антисептиками,
  • не забувати про соціальну дистанцію.
  • необхідно мати із собою документи, що підтверджують вакцинацію проти COVID-19, негативний результат тестування або одужання від коронавірусу,
  • також документи, що підтверджують вік особи.

Скільки пунктів вакцинації у столиці

За словами заступника голови КМДА, вакцинація проти COVID-19 – це єдиний спосіб уберегтися від важкого перебігу хвороби та летальних наслідків.

Зазначимо, що сьогодні у столиці діє розгалужена вакцинальна мережа:

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  • 157 пунктів щеплення;
  • 21 мінівакцинальний центр на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги;
  • 63 мобільні бригади;
  • 44 тимчасові вакцинальні центри в різних установах і торгових центрах.

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