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Новый год в реалиях COVID-19: как провести праздники в Киеве безопасно

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
17 декабря, 17:31
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На выходных в столице начинаются массовые мероприятия, приуроченные к Новому году
Правила для массовых мероприятий на Новый год в столице
Правила для массовых мероприятий на Новый год в столице / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости COVID-19 в Киеве и провести праздники безопасно для здоровья, организаторы, участники и гости праздничных массовых мероприятий должны соблюдать противоэпидемические и санитарные нормы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Праздничные мероприятия – опасность для горожан

На выходные в столице начинаются новогодние праздники – День Святого Николая, затем – Рождество Христово по Григорианскому календарю, Новый год, Рождество.

"А это – огромное количество концертов, театральных представлений, засветки елки в центре города или в районе. В то же время мы должны осознавать, что все эти развлечения представляют опасность и риск всплеска заболеваемости коронавирусом. Город стремится не допустить увеличения количества случаев, поэтому призывает всех организаторов, участников и гостей праздничных массовых мероприятий соблюдать противоэпидемические и санитарные нормы", – подчеркнула замглавы КГГА Анна Старостенко.

В частности, она подчеркнула необходимость организаторов контролировать состояние здоровья сотрудников, обеспечивать достаточное количество средств индивидуальной защиты и антисептиков, не допускать скопления посетителей.

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Какие правила нужно соблюдать

Посетители должны соблюдать противоэпидемические правила и санитарные нормы, а именно:

  • носить маски,
  • пользоваться антисептиками,
  • не забывать о социальной дистанции.
  • необходимо иметь с собой документы, подтверждающие вакцинацию против COVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровления от коронавируса,
  • также документы, подтверждающие возраст личности.

Сколько пунктов вакцинации в столице

По словам замглавы КГГА, вакцинация против COVID-19 – это единственный способ уберечься от тяжелого течения болезни и летальных исходов.

Отметим, что сегодня в столице действует разветвленная вакцинальная сеть:

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  • 157 пунктов прививки;
  • 21 минивакцинальный центр на базе Центров первичной медико-санитарной помощи;
  • 63 мобильные бригады;
  • 44 временных вакцинальных центра в различных учреждениях и торговых центрах.

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