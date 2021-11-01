Листопад починається з заморозків – як зміниться погода у Києві

Завтра, 2 листопада, у Києві цілий деньбуде йти дощ. Максимум температура повітря становитиме 11 градусів тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень температура повітря підніметься до 11 градусів тепла. Небо вкриють хмари, а з ранку до вечора буде дощ.
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Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 градуса. Вітер східний 3-8 метрів на секунду. Опадів уночі вже не буде.
У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки
Полтавський телеканал досить оригінальновирішив підійти до погодного блоку – серед ведучих, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися кілька спортивних хлопців.
Очевидно, телеканал PTV вирішив внести ґендерну різноманітність у випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає дедалі менше одягу.
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