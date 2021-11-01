Листопад починається з заморозків – як зміниться погода у Києві

З ранку до самого вечора у місті йтиме дощ, а вночі опадів не буде

Погода в Києві 2 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 2 листопада, у Києві цілий деньбуде йти дощ. Максимум температура повітря становитиме 11 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень температура повітря підніметься до 11 градусів тепла. Небо вкриють хмари, а з ранку до вечора буде дощ.

Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 градуса. Вітер східний 3-8 метрів на секунду. Опадів уночі вже не буде.

Прогноз погоди у столиці на 2 листопада. Скрин із сайту Укргідрометцентру

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У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки

Полтавський телеканал досить оригінальновирішив підійти до погодного блоку – серед ведучих, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися кілька спортивних хлопців.

Очевидно, телеканал PTV вирішив внести ґендерну різноманітність у випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає дедалі менше одягу.

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