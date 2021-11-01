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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Ноябрь начинается с заморозков – как изменится погода в киеве

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
1 ноября, 16:30
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С утра до самого вечера в городе будет идти дождь, а ночью осадков не будет
Погода в Киеве 2 ноября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве 2 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 2 ноября, в Киеве целый день будет идти дождь. Максимум температура воздуха будет 11 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем температура воздуха поднимется до 11 градусов тепла. Небо покроют облака, а с утра и до вечера будет дождь.

Ночью столбики термометром опустятся до -1 градуса. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Осадков ночью уже не будет.

Прогноз погоды в столице на 2 ноября. Скрин с сайта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в столице на 2 ноября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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В Полтаве прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины

Полтавский телеканал достаточно оригинально решил подойти к погодному блоку – среди ведущих, которыми обычно являются привлекательные девушки, появились и несколько спортивных парней.

Очевидно, телеканал PTV решил внести гендерное разнообразие в выпуски прогноза погоды. Примечательно, что со временем на них становится все меньше и меньше одежды.

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