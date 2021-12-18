Хмарна погода протримається увесь день: яка погода буде сьогодні у Києві (карта)

У суботу, 18 грудня, у Києві у вихідні буде сиро, часом мокрий сніг, можливо, з дощем або туманом.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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У Києві хмарна погода протримається протягом усього дня. Вранці піде дрібний дощ зі снігом, але ще першої половини дня він закінчиться. Більше опадів не передбачається.
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Вночі температура повітря становитиме близько 0 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +1 °С. Вітер північний із переходом у західний, 4-5 м/с.
Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років
У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу.
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