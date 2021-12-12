Хмарно, без опадів: яка погода буде сьогодні у Києві (карта)

Погода у Києві у неділю, 12 грудня, буде хмарною.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Майже весь день пройде без опадів, лише увечері може початися дрібний дощ. Не виключено, що знову буде дощ із посиленням. На градуснику буде 6 градусів. Ближче до ночі стовпчик термометра опуститься до +2 градусів та очікується невеликий дощ.
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Опади будуть у:
- Луцьку
- Рівному
- Львові
- Ужгороді
- Івано-Франківську
- Хмельницькому
- Чернівцях
- Вінниці
- Житомирі
- Тернополі
- Одесі
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