Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! Зломовчання: топ-серіал (огляд) Зломовчання: топ-серіал (огляд) 🚓 Хамство Гогілашвілі Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Хмарно, без опадів: яка погода буде сьогодні у Києві (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
12 грудня, 06:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Не виключено, що знову буде дощ із посиленням
На градуснику буде 6 градусів. Колаж "Сьогодні"
На градуснику буде 6 градусів. Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві у неділю, 12 грудня, буде хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Деталі

Майже весь день пройде без опадів, лише увечері може початися дрібний дощ. Не виключено, що знову буде дощ із посиленням. На градуснику буде 6 градусів. Ближче до ночі стовпчик термометра опуститься до +2 градусів та очікується невеликий дощ.

Опади будуть у:

  • Луцьку
  • Рівному
  • Львові
  • Ужгороді
  • Івано-Франківську
  • Хмельницькому
  • Чернівцях
  • Вінниці
  • Житомирі
  • Тернополі
  • Одесі

Реклама

Раніше ми писали:

  • Україну накрили небезпечні снігопади та бурі. Мешканці трьох областей залишились без світла. Над поновленням електропостачання працювали бригади обленерго.
  • У Карпатах зустріли справжній зимовий світанок. Гори вкриті снігом, а над ними – жодної хмари.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

7 827

захворіло за тиждень в Києві

-9%

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.368

Євро (€)

30.68

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти