Хмарно, без опадів: яка погода буде сьогодні у Києві (карта)

Не виключено, що знову буде дощ із посиленням

На градуснику буде 6 градусів. Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві у неділю, 12 грудня, буде хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Майже весь день пройде без опадів, лише увечері може початися дрібний дощ. Не виключено, що знову буде дощ із посиленням. На градуснику буде 6 градусів. Ближче до ночі стовпчик термометра опуститься до +2 градусів та очікується невеликий дощ.

Опади будуть у:

Луцьку

Рівному

Львові

Ужгороді

Івано-Франківську

Хмельницькому

Чернівцях

Вінниці

Житомирі

Тернополі

Одесі

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