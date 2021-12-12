Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! Зломовчання: топ-сериал (обзор) Зломовчання: топ-сериал (обзор) 🚓 Хамство Гогилашвили Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Облачно и без осадков: какая погода будет сегодня в Киеве (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
12 декабря, 06:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Не исключено, что снова будет дождь с усилением
На градуснике будет +6 градусов. Коллаж "Сегодня"
На градуснике будет +6 градусов. Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве в воскресенье, 12 декабря, будет облачной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Подробности

Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь. Не исключено, что снова будет дождь с усилением. На градуснике будет +6 градусов. Ближе к ночи столбик термометра опустится до +2 градусов и ожидается небольшой дождь.

Осадки будут в:

  • Луцке
  • Ровном
  • Львове
  • Ужгороде
  • Ивано-Франковске
  • Хмельницком
  • Черновцах
  • Виннице
  • Житомире
  • Тернополе
  • Одессе

Реклама

Ранее мы писали:

  • Украину накрыли опасные снегопады и бури. Жители трех областей остались без света. Над возобновлением электроснабжения работали бригады облэнерго.
  • В Карпатах встретили настоящий зимний рассвет. Горы покрыты снегом, а над ними – ни одной тучи.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

7 827

заболело за неделю в Киeвe

-9%

Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.1

Российский рубль (₽)

0.368

Евро (€)

30.68

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять