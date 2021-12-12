Облачно и без осадков: какая погода будет сегодня в Киеве (карта)

Не исключено, что снова будет дождь с усилением

На градуснике будет +6 градусов. Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве в воскресенье, 12 декабря, будет облачной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь. Не исключено, что снова будет дождь с усилением. На градуснике будет +6 градусов. Ближе к ночи столбик термометра опустится до +2 градусов и ожидается небольшой дождь.

Осадки будут в:

Луцке

Ровном

Львове

Ужгороде

Ивано-Франковске

Хмельницком

Черновцах

Виннице

Житомире

Тернополе

Одессе

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