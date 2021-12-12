Облачно и без осадков: какая погода будет сегодня в Киеве (карта)

Погода в Киеве в воскресенье, 12 декабря, будет облачной.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Подробности
Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь. Не исключено, что снова будет дождь с усилением. На градуснике будет +6 градусов. Ближе к ночи столбик термометра опустится до +2 градусов и ожидается небольшой дождь.
Далее по теме
Осадки будут в:
- Луцке
- Ровном
- Львове
- Ужгороде
- Ивано-Франковске
- Хмельницком
- Черновцах
- Виннице
- Житомире
- Тернополе
- Одессе
Ранее мы писали:
- Украину накрыли опасные снегопады и бури. Жители трех областей остались без света. Над возобновлением электроснабжения работали бригады облэнерго.
- В Карпатах встретили настоящий зимний рассвет. Горы покрыты снегом, а над ними – ни одной тучи.