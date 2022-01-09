Хмарно та сніг: погода у Києві на 9 січня (карта)

Напрямок вітру вранці та вдень – південно-східний

Весь день йтиме сніг. Колаж "Сьогодні"

У Києві очікується снігопад. Опади, за прогнозами синоптиків, розпочнуться увечері 8 січня та триватимуть весь день 9 січня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Деталі

У Києві хмарна погода протримається протягом усього дня. Весь день йтиме сніг і до вечора досягне найбільшої сили.

Температура повітря вдень досягатиме позначок від -1 до +1, вночі – від -2 до -4 градусів.

Напрямок вітру вранці та вдень – південно-східний, увечері – західний, швидкість його становитиме 2-3 метри на секунду.

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Температура: -4 -1°C;

Вологість: 75-89%;

Тиск: 739-742 мм.

Морози в Україні

В Україні у січні ще повернеться морозна зима. Сильних морозів синоптики не обіцяють. Максимум мінус 10-12 градусів вночі та мінус 5-6 градусів вдень. Такі холоди очікуються у північних – від Волині до Сумщини – та у східних областях: Донецькій, Луганській, Харківській, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині, що належать географічно до Центральної України.

В решті центральних областей – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська – буде тепліше: вночі 6-8 градусів морозу, вдень 2-3 морозу.

Чим далі на захід та на південь країни, тим буде тепліше. Наприклад, на заході України – від Львівщини до Буковини та Хмельниччини – температура повітря у січні вночі не опуститься нижче за 5 градусів морозу, вдень – від 1 до 5 градусів тепла.

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