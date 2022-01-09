Облачно и снег: погода в Киеве на 9 января (карта)

Направление ветра утром и днем – юго-восточное

Весь день будет идти снег. Коллаж "Сегодня"

В Киеве ожидается снегопад. Осадки, по прогнозам синоптиков, начнутся вечером 8 января и продлятся весь день 9 января.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В Киеве облачная погода продержится весь день. Весь день будет идти снег и к вечеру достигнет наибольшей силы.

Температура воздуха днем будет достигать отметок от -1 до +1, ночью – от -2 до -4 градусов.

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Направление ветра утром и днем – юго-восточное, вечером – западное, скорость его составит 2-3 метра в секунду.

Температура: -4 -1°C;

Влажность: 75-89%;

Давление: 739-742 мм.

Морозы в Украине

В Украине в январе еще вернется морозная зима. Сильных морозов синоптики не обещают. Максимум минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем. Такие холода ожидаются в северных – от Волыни до Сумщины – и в восточных областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, а также на Полтавщине и Днепропетровщине, относящихся географически к Центральной Украине.

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В остальных центральных областях – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская – будет теплее: ночью 6-8 градусов мороза, днем ​​2-3 мороза.

Чем дальше на запад и на юг страны, тем будет теплее. Например, на западе Украины – от Львовщины до Буковины и Хмельнитчины – температура воздуха в январе ночью не опустится ниже 5 градусов мороза, днем ​​– от 1 до 5 градусов тепла.

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