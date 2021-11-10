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Хмарність накриє Київ: прогноз погоди на 10 листопада (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
10 листопада, 06:30
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Протягом дня у столиці України опадів не передбачається
У Києві очікується похмура погода/Колаж: Сьогодні
У Києві очікується похмура погода/Колаж: Сьогодні

У середу, 10 листопада, у Києві прогнозують прохолодну погоду. Крім того, в Україні очікуються морози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня у столиці України стовпчики термометрів коливатимуться від +3 до +5 градусів. Прогнозується невелика хмарність, без опадів. Вітер — південний, 3-8 м/с.

Аномалія у Києві

У столиці у листопаді знову зацвіли каштани. Очевидці помітили аномалію на Оболоні та Теремках.

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"Цвіт, що розпускається восени, загине з настанням перших холодів. А наступного року навесні ці гілки вже будуть порожніми – двічі на рік вони не зможуть зацвісти", – пишуть у Мережі.

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