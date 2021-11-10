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Облачность накроет Киев: прогноз погоды на 10 ноября (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
10 ноября, 06:30
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В течение дня в столице Украины осадков не предвидится
В Киеве ожидается пасмурная погода/Коллаж: Сегодня
В Киеве ожидается пасмурная погода/Коллаж: Сегодня

В среду, 10 ноября, в Киеве прогнозируют прохладную погоду. Кроме того, в Украине ожидаются морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в столице Украины столбики термометров будут колебаться от +3 до + 5 градусов. Прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер — южный, 3-8 м/с.

Аномалия в Киеве

В столице в ноябре снова зацвели каштаны. Очевидцы заметили аномалию на Оболони и Теремках.

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"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А на следующий год весной эти ветви уже будут пустыми – дважды в год они не смогут зацвести", — пишут в Сети.

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  • Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
  • Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.

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