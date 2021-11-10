Облачность накроет Киев: прогноз погоды на 10 ноября (карта)

В среду, 10 ноября, в Киеве прогнозируют прохладную погоду. Кроме того, в Украине ожидаются морозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня в столице Украины столбики термометров будут колебаться от +3 до + 5 градусов. Прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер — южный, 3-8 м/с.
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Аномалия в Киеве
В столице в ноябре снова зацвели каштаны. Очевидцы заметили аномалию на Оболони и Теремках.
"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А на следующий год весной эти ветви уже будут пустыми – дважды в год они не смогут зацвести", — пишут в Сети.
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