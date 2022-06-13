Оболонь пливе. У Києві затопило цілу вулицю (фото, відео)

У Києві ввечері 13 червня сталася НП на дорозі. По вулиці Зої Гайдай прорвало трубу. Внаслідок цього машини тонуть прямо на проїжджій частині.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Що відомо?
У місцевих Telegram-каналах опублікували фото та відео, як на вулиці Зої Гайдай великий порив води на дорозі.
У "Київводоканалі" підтверджують, що прорвало їхню комунікацію на столичній Оболоні.
"Наразі наші аварійні служби локалізують прорив", – повідомили сайту "Сьогодні" у "Київводоканалі".
Пізніше стало відомо, що витік локалізовано.
"Роботи виконуємо власними силами, витік локалізовано, всі абоненти з водою", – додали на підприємстві.
На дорозі у Києві авто "пішло" під землю
8 лютого у Києві на вулиці Миропільській автомобіль провалився та застряг у ямі. Внаслідок цього машину евакуювали.
Як з'ясувалося, на вулиці Миропільській, 25 у Дніпровському районі столиці через ймовірний прорив магістралі машина переднім та заднім лівими колесами провалилася та застрягла в ямі.
Задіявши пневмоподушки, рятувальники відбуксували автомобіль на безпечну ділянку дороги.
Роботи з ліквідації НП тривали близько 2 годин. Було залучено 5 рятувальників "Київської служби порятунку" та 1 одиницю техніки.
Раніше ми розповідали, що у Києві КрАЗ, навантажений піском, застряг у ямі на проспекті Правди.