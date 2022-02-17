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Вулицю огорнула пара. У Києві з'явився величезний фонтан з окропом – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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17 лютого, 10:35
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У столиці сталася чергова аварія на трубопроводі – гаряча вода б'є на кілька метрів у висоту
У Києві прорвало трубу водопостачання
У Києві прорвало трубу водопостачання / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці на Іподромі вранці 17 лютого прорвало трубу з гарячою водою. На місці утворився фонтан заввишки кілька метрів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ зараз".

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На опублікованому записі видно, що через гарячу воду навколо багато пари. Автомобілі повільно проїжджають цю ділянку дороги, оскільки видимість дуже погана.

Тим часом перехожі знімають новий "фонтан" на телефон і намагаються обійти його, щоб не намокнути.

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Що робити, якщо у квартирі немає гарячої води?

За постачання гарячої води у будинки киян відповідає КП "Київтеплоенерго". Якщо у квартирі низька температура гарячої води і водночас на сайті та на дошці оголошень немає повідомлення про планові роботи від "Київтеплоенерго", то можливо, що роботи проводять усередині будинку.

Тому насамперед потрібно звертатися до балансоутримувача – керівника вашого жеку, голови ОСББ. Після цього, якщо проблема не вирішиться, можна телефонувати на гарячу лінію "Київтеплоенерго".

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