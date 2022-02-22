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Ще один фейк? Ми дізналися, чи звучатимуть у Києві сирени

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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22 лютого, 14:00
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У департаменті муніципальної безпеки КМДА запевнили, що інформація про запуск сирен у Києві – черговий фейк
Столиця не давала дозволу на перевірку системи оповіщення
Столиця не давала дозволу на перевірку системи оповіщення / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни активно обговорюють у соціальних мережах можливий запуск тривожних сирен у місті. Про їхнє включення 22 лютого повідомили багато ЗМІ. Сайт "Сьогодні" перевірив, чи варто чекати на тривожний звук сирен у столиці.

"Вчора цілий день говорили про те, що сьогодні в Києві влаштовуватимуть перевірку сирен цивільного сповіщення, але тиша", – пише киянка Ольга.

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У департаменті муніципальної безпеки КМДА нас запевнили, що інформація про запуск сирен у Києві – черговий фейк.

"Це не наша новина – це російський фейк. Не будуть у Києві запускати сирени", – заявили сайту "Сьогодні" у департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Нам пояснили, що сирени перебувають у справному робочому стані. Щосереди їх перевіряють технічні служби, але запускати в реальному часі поки що не планують.

"Місто не давало дозволу на перевірку системи оповіщення, також такого дозволу не давали в ДСНС України та в Кабміні", – зазначають у департаменті муніципальної безпеки КМДА.

У департаменті кажуть, що будь-яке рішення, яке буде ухвалено керівництвом міста, буде доноситиметься оперативним черговим до населення. Людям необхідно просто виконувати поради та уважно слухати інформацію, яку надаватиме служба.

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Що робити, якщо включать сирени?

Якщо ви почули звуки сирен, переривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця протягом декількох хвилин, це означає попереджувальний сигнал "УВАГА ВСІМ". Що робити, почувши такий сигнал?

1. Увімкніть телебачення або радіо: інформація надсилається офіційними каналами протягом 5 хвилин після сигналу.

2. Прослухавши повідомлення, виконуйте інструкції.

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3. Залишіть телевізор або радіо увімкненими – за ними може надходити подальша інформація.

Варіант №1. Вас можуть попросити залишитись вдома. При цьому необхідно пристосувати своє житло. Повідомте отриману інформацію сусідам.

Варіант №2. Також Вас можуть попросити перейти в укриття чи евакуюватись до іншого району.

Перед виходом з будинку перекрийте газо-, електро- та водопостачання, закрийте вікна та вентиляційні отвори.

Візьміть із собою індивідуальні засоби захисту дихання та необхідні речі. Прямуйте до укриття або на збірний евакуаційний пункт. Допоможіть тим, хто потребує допомоги.

Війська біля кордонів

  • До Південного та Західного військових округів належать серед іншого Воронезька, Курська, Ростовська та Брянська області, які межують з Україною. У цих областях раніше неодноразово відзначалося накопичення військ РФ.
  • Росія заявила, що відводить частину військ від кордонів з Україною після того, як кілька місяців збирала там більш ніж 100-тисячну армію.

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