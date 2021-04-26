Очевидці зняли, як в Києві кози знищують зелену зону (фото)

У Києві 26 квітня на вулиці Анни Ахматової городяни помітили стадо кіз.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram .
"Якщо не боїтеся евакуаторів, то бійтеся кіз", – пишуть в Мережі.
На фото видно, що кози пасуться вздовж дороги, не боячись автомобілів і людей.
Раніше ми писали, що кияни виходять на прогулянки в карантин і публікують в соціальних мережах фото тварин, яких раз у раз помічають на вулицях мегаполісу.
Відзначимо, що в київському метро сфотографували незвичайного пасажира. У вагоні помітили чоловіка, який тримав на руках лисицю. На тварині була надіта шлея з повідцем.
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