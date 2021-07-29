Полюють на доглядачів: як живуть тигри Київського зоопарку (фото)

У природі залишається всього лише 3900 тигрів, для захисту цього виду потрібно багато працювати, якщо людство хоче забезпечити його майбутнє в дикій природі

На знімку тигр в вольєрі і гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні в Київському зоопарку відзначають День тигра. Сайт "Сьогодні" дізнавався, як пройде свято, і що отримають в подарунок хижаки.

Будуть шукати м'ясо

Реклама

У святковий день тиграм доведеться "попрацювати". Для них в різних ділянках вольєра розклали смакоту – м'ясо.

Також відвідувачам покажуть, що таке робота доглядача тигрів.

Читайте також: У Кирилівці влаштували "контактний зоопарк". Крокодила і мавпу вивели на спеку (відео)

Як і хто прибирає вольєри з хижаками, як їх годують, як тигри виконують команди на заходження і вихід з вольєра. Потрібно розуміти, що тигр – це велика кішка, але дуже небезпечна і непередбачувана.

Зграя амби

Амба: 2005 року народження

Реклама

Амба – дама поважного віку. Характер має серйозний, якщо щось не подобається – може це всім показувати. Коли немає настрою – може ігнорувати працівників, і навіть не переходити з вольєра до вольєра.

Має двох дітей: Малюка і Рену.

Малюк: 2008 року народження

Спокійний, любить багато спати протягом дня. Характером в певних речах вдався в матір: якщо не хоче йти чи не має настрою – може ігнорувати працівників, коли його звуть. А коли настрій хороший – любить спілкуватися з працівниками відділу. Обожнює поїсти.

Реклама Тварина ніжиться на сонечку. Фото: Київський зоопарк

Рена: 2008 року народження

За характером дуже грайлива, любить бавитися, стрибати. Часто сидить в засідці в кущах і вдає, що полює на працівників. Але якщо думає, що на неї не звертають увагу – часто відразу вдається перевірити, а чому. Теж, як і Малюк, любить спілкуватися з працівниками, видаючи характерні звуки.

Що їдять

Малюк п'ять разів на тиждень отримує по 8 кілограм яловичини, також один раз в тиждень 8 кілограм м'яса індички. Раз в тиждень у нього голодний день.

Реклама Хижак дивиться вдалину. Фото: Київський зоопарк

Амба і Рена отримують п'ять разів на тиждень яловичину по 6 кілограм і один раз м'ясо індички – 6 кілограм. У Рени раз в тиждень голодний день.

У Амби через її вік голодний день відсутній, замість нього вона отримує додатково 6 кілограмів яловичини.

На межі зникнення

Понад століття світова популяція диких тигрів переживала кризу, і лише в останні роки, завдяки численним зусиллям вчених і природоохоронних проектів, в тому числі зоопарків, їх чисельність починає збільшуватися.

Тигр в тіні дерев. Фото: Київський зоопарк

За сучасними оцінками, в природі залишається 3900 тигрів, але для захисту цього виду потрібно багато працювати, якщо людство хоче забезпечити його майбутнє в дикій природі.

"У Київському зоопарку мешкає зоологічний підвид тигрів. До нас вони приїхали, коли їх врятували під столицею. У нас вони не розмножуються, як це могло б бути. Ми про них піклуємося, і вони проживають в найкращих умовах. В майбутньому плануємо отримати "чистих" тигрів, щоб мати можливість брати участь в міжнародних програмах. До речі, в природі існує один вид тигра, два підвиди і 13 регіональних популяцій", – розповідають в Київському зоопарку.

Ареал мешкання різних підвидів тигра охоплює різні ландшафти – від тайги до тропічних лісів. І всюди тигри зустрічаються з проблемами знищення природного середовища, фрагментації ареалу, браконьєрства та зменшення кормової ємності угідь.

Що робити, щоб врятувати тигрів?

Захищати локальні групи тигрів і місця їх проживання.

Зменшити конфлікт між людиною і тигром.

Здійснювати наукові дослідження, щоб розробляти ефективні стратегії збереження виду.

Пропагувати політичні та економічні рішення, які сприяють збереженню тигра.

Здійснювати моніторинг трендів популяції і загроз для тигрів і їх місця існування.

Проводити просвітницьку діяльність.

Тигр плаває в вольєрі. Фото: Київський зоопарк

"Саме наукові дослідження і освіта – завдання зоологічних парків. Київський зоологічний парк багато років накопичує дані по утриманню тигра в штучно створених умовах: лікування, збагачення середовища, розробки раціонів, аналізу генетичних характеристик тощо. Нехай тигри і далі живуть в дикій природі. Без них планета втратить щось дуже цінне", – розповідає сайту "Сьогодні" гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Раніше ми писали, що в харківському зоопарку померла 23-річна слониха Тенді.

Нагадаємо, в Київському зоопарку відзначали День слона. І для столичного слона Хораса відкрили оновлений літній вольєр.