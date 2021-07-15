У київського слона Хораса з'явився свій "баобаб" в вольєрі (фото)

Величезну скульптуру виготовили з фібробетону на металевому каркасі – її висота до дев'яти метрів

В "Київзоо" оновили вольєр для слона. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київському зоопарку відзначають День слона. І для столичного слона Хораса відкрили оновлений літній вольєр. Там встановили і тіньовий навіс у вигляді стилізованої скульптури "Баобаб", яка буде створювати атмосферу африканської савани.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, вольєр повністю оновили – замінили паркан навколо нього, здійснили благоустрій території поруч з вольєром – встановили нові лавки та урни, постелили газон, облаштували полив.

Вольєр для слона. Фото: КМДА

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Скульптуру "Баобаб" виготовили з фібробетону на металевому каркасі. Скульптура – величезна. Її висота – 8,8 метрів. Діаметр стовбура – від 2,4 до 2 метрів. Діаметр крони – 10 метрів.

Відзначимо, що сьогодні в Київському зоопарку тривають роботи з будівництва приматника. Зараз облаштовують внутрішні інженерні мережі в зимових вольєрах і закладають фундаменти літніх вольєрів. Триває і благоустрій території – понад 34 гектарів.

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Показали новонароджених жителів зоопарку: тримісячного лемура котячого Мурчика, двомісячного павіана Анубіса Рафіка і дев'ятимісячного Сіаманг Перрі.

Лемур Мурчик. Фото: КМДА

Раніше ми писали, що в Київському зоопарку поповнення – тут народилися чотири кошеня у пари лісових котів.