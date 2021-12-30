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"Омікрон" атакує! Скільки киян вже заразилося небезпечним штамом вірусу

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
30 грудня, 13:07
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З останніх біоматеріалів, що вирушали на секвенування, було виявлено ще 5 підтверджених випадків
"Омікрон" поширюється країною
"Омікрон" поширюється країною / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві зафіксовано вже два підтверджені випадки захворювання штамом вірусу "Омікрон". Про це сайту "Сьогодні" розповів головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

За результатами секвенування штам вірусу "Омікрон" підтверджений у двох пацієнтів із Києва. Один із них чоловік, якому 41 рік.

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"З останніх біоматеріалів, що вирушали на секвенування, було виявлено ще 5 підтверджених випадків. Один із пацієнтів проживає у Києві. Загалом в Україні підтверджено 6 випадків захворювання на штам вірусу "Омікрон", – розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

Він уточнює, що секвенування проводиться вибірково з тих зразків матеріалів хворих на коронавірус, які надходять до лабораторії.

Чому ПЛР-тест може не побачити "Омікрон"?

Майже третина ПЛР-тестів можуть показати помилковий негативний результат, проте якщо всі симптоми пацієнта свідчать про ковід, лікарі мають план дій. Медики відправляють хворих на повторні тести.

Професор Сергій Крамарьов пояснив, що чутливість ПЛР-тестів у кращому разі сягає 80%. Тобто 20%, а то й 30% результатів можуть бути хибними.

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При цьому тест може не побачити не лише "Омікрон", а й інші штами.

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