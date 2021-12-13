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Зима повертається! Прогноз погоди у Києві на 13 грудня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
13 грудня, 06:30
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Цього дня температура повітря в столиці не підніметься вище чотирьох градусів тепла
Сьогодні у Києві очікується прохолодна погода/Колаж: "Сьогодні"
Сьогодні у Києві очікується прохолодна погода/Колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 13 грудня, у Києві прогнозують опади. Крім того, буде прохолодно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у столиці України прогнозують мокрий сніг. Стовпчики термометрів будуть коливатися від +2 до +4 градусів. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с.

Листопад у Києві став одним з найтепліших за останні 140 років

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягав 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

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