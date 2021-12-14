Опади та заморозки: прогноз погоди у Києві на 14 грудня (карта)

Цього дня у столиці можлива ожеледь

Сьогодні температури опуститься до -1 градуса/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 14 грудня, у Києві прогнозують вологу погоду. Крім того, буде морозно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у столиці України прогнозують мокрий сніг. Стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +1 градуса. Вітер — північний, 5-10 м/с.

Внаслідок морозної погоди на дорогах можлива ожеледь!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусю та дідуся залишитися в цей період вдома.

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