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Опади та заморозки: прогноз погоди у Києві на 14 грудня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
14 грудня, 06:30
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Цього дня у столиці можлива ожеледь
Сьогодні температури опуститься до -1 градуса/Колаж: "Сьогодні"
Сьогодні температури опуститься до -1 градуса/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 14 грудня, у Києві прогнозують вологу погоду. Крім того, буде морозно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у столиці України прогнозують мокрий сніг. Стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +1 градуса. Вітер — північний, 5-10 м/с.

Внаслідок морозної погоди на дорогах можлива ожеледь!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусю та дідуся залишитися в цей період вдома.

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  • Крім того, у Карпатах нещодавно випало по коліна снігу. Подекуди температура опустилася до -7 градусів.

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