Осадки и заморозки: прогноз погоды в Киеве на 14 декабря (карта)

Во вторник, 14 декабря, в Киеве прогнозируют влажную погоду. Кроме того, будет морозно.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня в столице Украины прогнозируют мокрый снег. Столбики термометров будут колебаться от -1 до +1 градуса. Ветер — северный, 5-10 м/с.
Далее по теме
Вследствие морозной погоды на дорогах возможна гололедица!
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
Читайте также
- Бурная непогода атаковала Украину. Три области остались без света. Больше всего вследствие плохих погодных условий пострадали Киевская, Житомирская и Черниговская области.
- Кроме того, в Карпатах недавно выпало по колено снега. Местами температура опустилась до -7 градусов.